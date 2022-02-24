29.34 / 30.87 33.11 / 34.88
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Сторіс Олександра Зінченка про Путіна вилучив Instagram

14:04 24 лютого 2022
Олександр Зінченко

Один із лідерів збірної України Олександр Зінченко, який підтримав співвітчизників у боротьбі з агресором, підтвердив, що Instagram вилучив його гнівний сторіс про Володимира Путіна, повідомляє Telegram-канал «Футбол України».

«Я сподіваюся, що ти здохнеш найстрашнішою смертю, мерзото», — написав футболіст «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко, прикріпивши фото збожеволілого мерзотника.

Нагадаємо, що в ніч на 24 лютого Росія напала на Україну, і в нашій країні оголошено воєнний стан.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що головний тренер «Динамо» Мірча Луческу після агресії Росії вирішив залишитися в Україні.

Фото uaf.ua

466

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ВСУ

Війська здійснили перегрупування: у Міноборони розповіли про ситуацію із спротивом нападу агресора на Україну

Напад РФ на Україну: у торгових мережах пояснили, що буде із продуктами

Напад РФ на Україну: у торгових мережах пояснили, що буде із продуктами

Літак ЗСУ

Під Києвом упав літак ВСУ: є загиблі

З&#39;явилося відео знищення вертольотів ворога під Києвом

З'явилося відео знищення вертольотів ворога під Києвом

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.