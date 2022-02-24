Сторіс Олександра Зінченка про Путіна вилучив Instagram
Один із лідерів збірної України Олександр Зінченко, який підтримав співвітчизників у боротьбі з агресором, підтвердив, що Instagram вилучив його гнівний сторіс про Володимира Путіна, повідомляє Telegram-канал «Футбол України».
«Я сподіваюся, що ти здохнеш найстрашнішою смертю, мерзото», — написав футболіст «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко, прикріпивши фото збожеволілого мерзотника.
Нагадаємо, що в ніч на 24 лютого Росія напала на Україну, і в нашій країні оголошено воєнний стан.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що головний тренер «Динамо» Мірча Луческу після агресії Росії вирішив залишитися в Україні.
Фото uaf.ua466
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter