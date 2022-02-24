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Спорт

Росію офіційно позбавили фіналу Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі: назване нове місто

12:16 25 лютого 2022
М&#39;яч фіналу Ліги чемпіонів

У пʼятницю, 25 лютого, у зв'язку з нападом Росії на Україну президент УЄФА словенець Александер Чеферін скликав позачергове засідання виконавчого комітету Європейського футбольного союзу.

Ухвалено рішення позбавити російський Санкт-Петербург права провести фінал Ліги чемпіонів, намічений на 28 травня, і того ж дня зіграти вирішальний поєдинок турніру у передмісті Парижа — на арені «Стад де Франс» в Сен-Дені, яка раніше приймала фінали ЧМ-1998, Ліги чемпіонів-1999/2000 та Євро-2016.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіонат України з футболу призупинено через запровадження в країні воєнного стану.

Фото uefa.com

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