Головний тренер «Дніпра-1», хорватський спеціаліст Ігор Йовічевич, та ще кілька легіонерів після нападу Росії та оголошення про те, що чемпіонат України призупинено, залишили Дніпро, повідомляють хорватські ЗМІ.

— Жах, шок — відразу, за кілька годин, все змінилося, — цитує Ігора Йовічевича, який, нагадаємо, на знак поваги до нашої країни вивчив українську мову, видання Jutarnji List. — У середу повернулися зі зборів, а тепер… Ось, вирвалися з Дніпра, сіли в машини та поїхали на захід, у бік Львова (раніше Йовічевіч грав у «Карпатах» і тренував команду. — Авт.). Ми перебували у сховищі кілька годин уранці, на місто падали бомби. Коли з усіх боків пішла стрілянина, ми вирішили йти шукати порятунку.

Проїхали 120 кілометрів від Дніпра, але сьогодні, певно, далі не поїдемо. Ми приблизно в 10 годинах їзди від Львова, на нас чекає ніч, комендантська година, невизначеність. Дорогою зупинилися в готелі. Разом зі мною Невен Джурасек (хорватський легіонер «Дніпра-1». — Авт.) та інші іноземці з клубу. Завтра постараємось продовжити шлях. Поки я вам це говорю, навколо нас чути вибухи, націлені на військові об'єкти та бази. Це лотерея: хто знає, що на нас чекає найближчими днями.

Ми провели на заправці три години — купували воду у каністрах, заправляли авто. Не знаю, чи вистачить нам пального, щоби доїхати до Львова. Ми хоч із міста встигли вибратися, деяким іншим не так пощастило.

Я розмовляв зі Срною та Вукоєвичем (директор з футболу «Шахтаря» та тренер «Динамо» відповідно. — Авт.), вони у Києві, заблоковані. Не можуть залишити місто. Я телефонував до нашого посольства, але нікому не зміг додзвонитися. Повірте, я багато в житті пережив — і землетрус у Загребі, і багато іншого. Але це жах".

Нагадаємо, що після першої частини сезону «Дніпро-1» посідає у турнірній таблиці УПЛ третє місце, на п'ять очок відстаючи від «Динамо», на сім — від «Шахтаря» та на чотири пункти випереджаючи «Зорю».

Тим часом латиноамериканські легіонери «Шахтаря» та «Динамо» записали звернення до влади Бразилії. Вони хочуть, щоб їм допомогли залишити Україну через російське вторгнення.

На відео, опублікованому новачком «Шахтаря» Давидом Нересом, футболісти повідомляють, що «їх тримають у готелі в Києві», куди вони прибули поспіхом разом із дружинами та дітьми, взявши лише речі. Гравці (на відео, крім Нереса, видно бразильців Педріньо, Вітао, Додо, Маркоса Антоніо, Марлона, Фернандо та Майкона з «Шахтаря», а також динамівців — уругвайців Карлоса де Пену та бразильця Вітіньо) кажуть, що вони почуваються кинутими і не знають, що робити.

Водночас італійський наставник «Шахтаря» Роберто де Дзербі вирішив залишитися в Києві.

«Вночі нас розбудили вибухи, — цитують фахівця італійські ЗМІ. — Сьогодні вранці місцева асоціація футболу призупинила чемпіонат. Посольство переконувало нас, але я не можу на це піти. Я — віддана спорту людина. Я не можу повернутися спиною до клубу, до футболу і піти ось так просто. У результаті влада України закрила повітряний простір, тому ми зараз застрягли тут.

Я прийшов не за грішми. Не секрет, що «Шахтар» запропонував мені більше, ніж будь-який інший клуб міг запропонувати в Італії. Але я приїхав набратися досвіду і зараз чекаю на майбутній розвиток подій".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що головний тренер «Динамо» Мірча Луческу після нападу Росії вирішив не залишати Київ.

Фото ФК «Дніпро-1»

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