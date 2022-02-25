Успіх «Славії» з Качарабою та українські прапори за полярним колом: відеоогляди матчів Ліги конференцій

У четвер, 24 лютого, за підсумками стикових зустрічей у відповідь Ліги конференцій стали відомі всі 16 учасників 1/8 фіналу. Зокрема, боротьбу за вихід до чвертьфіналу поведе чеська «Славія», кольори якої захищають українські футболісти Тарас Качараба та Максим Таловеров, а також бельгійський «Гент» із Романом Безусом у складі.

Ліга конференцій. 1/16 фіналу. Матчі у відповідь

24 лютого (четвер)

«Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) — ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — 1:1 (Саборит, 90+1 — Вертессен, 85). Перший матч — 0:1.

«Славія» (Чехія) — «Фенербахче» (Туреччина) — 3:2 (Шранц, 19, Сор, 27, 63 — Яндаш, 39, Беріша, 90). Перший матч — 3:2.

Пражани з Качарабою в основному складі, який вивів «Славію» на поєдинок з капітанською пов'язкою, та з Таловеровим у запасі впевнено пройшли турецького гранда. При цьому чехи на підтримку України вийшли на поле у спеціальних футболках. Повага!

ПАОК (Греція) — «Мідтʼюлланд» (Данія) — 2:1 (Живкович, 20, Вієйрінья, 26 — Хег, 80). Перший матч — 0:1. По пенальті — 5:3.

«Вітесс» (Нідерланди) — «Рапід» (Австрія) — 2:0 (Грбіч, 3, Беро, 19). Перший матч — 1:2.

«Карабах» (Азербайджан) — «Марсель» (Франція) — 0:3 (Гуей, 12, Гендузі, 77, де ла Фуенте, 90+2). Перший матч — 1:3.

«Рандерс» (Данія) — «Лестер» (Англія) — 1:3 (Одей, 84 — Барнс, 2, Меддісон, 70, 74). Перший матч — 1:4.

«Буде-Глімт» (Норвегія) — «Селтик» (Шотландія) — 2:0 (Сольбаккен, 9, Ветлесен, 69). Перший матч — 3:1.

Норвезькі вболівальники не лише пораділи успіху своїх улюбленців у протистоянні зі знаменитим клубом, а й підтримали під час гри, що відбулася за полярним колом, Україну.

«Партизан» (Сербія) — Спарта" (Чехія) — 2:1 (Рікарду, 7, 24 — Гложек, 85). На 66-й хвилині вилучено Рікарду («Партизан»). Перший матч — 1:0.

Нагадаємо, що вісім переможців груп Ліги конференцій — голландські АЗ та «Фейєноорд», швейцарський «Базель, бельгійський «Гент», данський «Копенгаген», австрійський ЛАСК, французький «Ренн» та італійська «Рома» — безпосередньо пробилися до 1/8 фіналу, жеребкування якого відбудеться у п'ятницю, 25 лютого, о 14:00.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роман Яремчук врятував «Бенфіку» та відзначив гол у Лізі чемпіонів у футболці з тризубом.

Фото ФК «Буде Глімт», ФК «Славія», ФК «Динамо» (Загреб)

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