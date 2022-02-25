Малиновський «поховав» чемпіона Греції, голепад від «Барселони» у Неаполі: відеоогляди матчів Ліги Європи

У четвер, 24 лютого, коли Росія напала на Україну, за підсумками матчів-відповідей 1/16 фіналу Ліги Європи визначилися всі учасники 1/8 фіналу, в якій компанію «Вест Хему» Андрія Ярмоленка складе «Аталанта» з футболістом нашої національної команди Русланом Малиновським.

Ліга Європи. 1/16 фіналу. Матчі у відповідь

24 лютого (четвер)

«Олімпіакос» (Греція) — «Аталанта» (Італія) — 0:3 (Меле, 40, Малиновський, 67, 69). Перший матч — 1:2.

Поєдинок у передмісті Афін Піреї став бенефісом українця Руслана Малиновського, який двома влучними ударами остаточно «поховав» «Олімпіакос». До речі, після першого голу лідер нашої національної команди підняв ігрову футболку, продемонструвавши напис No War in Ukraine («Ні війні в Україні»).

Додамо, що Руслан забив цього сезону більше голів з-за меж штрафного майданчика (7), ніж будь-який інший гравець у всіх турнірах 5 головних ліг Європи.

«Наполі» (Італія) — «Барселона» (Іспанія) — 2:4 (Інсіньє, 23, з пенальті, Політано, 87 — Жорді Альба, 9, Ф. де Йонг, 13, Піке, 45, Обамеянг, 59). Перший матч — 1:1.

«Бетис» (Іспанія) — «Зеніт» (Росія) — 0:0. Перший матч — 3:2.

Перед матчем у Севільї біля стадіону «Беніто Вільямарін» зібралася група у кілька десятків людей із українськими прапорами, які протестували проти війни. Фінальний свисток зафіксував виліт з єврокубків чемпіона Росії з Ярославом Ракицьким (просидів на заміні), який, до речі, також виступив у соцмережі проти війни.

«Рейнджерс» (Шотландія) — «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — 2:2 (Тавернієр, 22, з пенальті, 57 — Беллінгем, 32, Мален, 42). Перший матч — 4:2.

«Брага» (Португалія) — «Шериф» (Молдова) — 2:0 (Юрі Мейдеруш, 17, Рікарду Орта, 43). Перший матч — 0:2. По пенальті — 3:2.

Команда українського тренера Юрія Вернідуба, що перемагала в нинішньому єврокубковому сезоні «Шахтар» і «Реал», не змогла втримати в Португалії перевагу у два м'ячі, здобуту в першій грі в Тирасполі та поступилася португальцям у шаленій серії пенальті.

«Динамо» (Загреб, Хорватія) — «Севілья» (Іспанія) — 1:0 (Оршич, 65, з пенальті). На 90+1-й хвилині вилучено Ділейні («Севілья»). Перший матч — 1:3.

Трибуни стадіону "Максимір" у Загребі під час гри з "Севільєю"

«Реал Сосьєдад» (Іспанія) — «Лейпциг» (Німеччина) — 1:3 (Субіменді, 67 — Орбан, 39, Андре Сілва, 59, Форсберг, 89, з пенальті). Перший матч — 2:2.

«Лаціо» (Італія) — «Порту» (Португалія) — 2:2 (Іммобіле, 19, Катальді, 90+5 — Таремі, 31, з пенальті, Урібе, 68). Перший матч — 1:2.

Нагадаємо, що вісім переможців груп Ліги Європи — німецькі «Айнтрахт» і «Байєр», французькі «Ліон» і «Монако», англійський «Вест Хем», турецький «Галатасарай», російський «Спартак» та сербська «Црвена Звезда» — безпосередньо вийшли до 1/8 фіналу. Жеребкування відбудеться у п'ятницю, 25 лютого, о 13:00.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіонат України з футболу скасовано через вторгнення Росії.

Фото Twitter ФК «Аталанта»

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