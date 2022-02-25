«Рідне, я вдома»: Усік та Ломаченко «ожили» у соцмережах

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик та ексволодар поясів WBA Super, WBO та WBC Franchise Василь Ломаченко, який переміг нігерійця Річарда Коммі, нарешті перервали мовчання в соціальних мережах.

Зокрема, Усик повідомив у Instagram, що повернувся до України (як відомо, Олександр побував в Англії, де відвідав матч Ліги чемпіонів «Челсі» — «Лілль», а також в Ірландії).

«Рідне, я вдома», — написав Усик.

Також боксер-важковаговик в опублікованому відео закликав зупинити війну.

«Дорога Україно, дорогі українці! Багато ЗМІ написали, що я втік. Ні. Я їздив по роботі, я повернувся, я вдома, — заявив Олександр Усик. — Друзі, нам треба об'єднатися. Тому що дуже тяжкий час зараз настав. Мене дуже переповнюють емоції. Я дуже переживаю за свою країну, за багатьох наших людей. Друзі, треба зупинити цю війну, і ми маємо це зробити. Всі разом».

А ось Василь Ломаченко, який раніше виставляв фото з гори Афон, у себе в Instagram опублікував молитву за мир, прикріпивши фото долонь у кольорах українського та російського прапорів, а також голуба миру.

«Молитва про мир усього світу і просвіти народів Землі, — йдеться у пості боксера. - Господи, даруй мир Твій людям Твоїм. Господи, даруй рабам Твоїм Духа Твого Святого, щоб Він зігрівав їхні серця любов'ю Твоєю і наставляв їх на всяку істину і добро. Господи, даруй їм благодать Твою, щоб вони в мирі та любові пізнали Тебе, і полюбили б, і сказали б, подібно до апостолів на Фаворі: «Добро нам, Господи, бути з Тобою».

Зігрій сумні серця людей; нехай вони радо славлять Тебе, забуваючи скорботи землі. Утішитель благий, слізно прошу Тебе, утіш скорботні душі людей Твоїх. Дай усім народам Твоїм розуміти любов Твою і насолоду Духа Святого, нехай забудуть люди горе землі, і нехай залишать усе погане і приліпляться до Тебе любов'ю, і нехай будуть жити у світі, творячи волю Твою на славу Твою".

І на тому спасибі. Хоча ні Усик, ні Ломаченко, яких свого часу внесли до бази «Миротворця», жодного разу не згадали у своїх посланнях про Росію-агресора, яка напала на Україну.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик переможно дебютував у великому футболі у бутсах 45-го розміру.

Фото Instagram

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