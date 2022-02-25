Один із лідерів збірної України з футболу Олександр Зінченко, гнівний пост якого про Володимира Путіна вилучив Instagram, опублікував чергове «послання» у соцмережі, відреагувавши на вторгнення Росії.

«Братський народ, говорили вони… Суки, ненавиджу», — написав футболіст «Манчестер Сіті».

До речі, напередодні Олександр, який, до речі, свого часу встиг пограти в Росії за «Уфу», разом із дружиною Владою Седан взяв участь у антивоєнному мітингу у Манчестері.

Відкрито виступив проти Росії і ексфутболіст збірної України Максим Калиниченко, який мешкає у Москві.

«Це чорний день, — написав футболіст у соцмережі. — Один із найстрашніших днів у моєму житті. Я не можу на це все дивитися. Я не можу в це повірити, хоча все це очікувалося… Але я вірив у мінімальний здоровий глузд. А зараз мої друзі та рідні сидять у паркінгах, метро, гаражах… З котами, собаками, мишами, напевно… Я не знаю, що робити. Я спустошений. Що ж ви, бл*дь, наробили?!

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко перервали мовчання у соцмережах.

Фото Instagram

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