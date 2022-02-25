Жеребкування Ліги Європи: хто дістався командам Ярмоленка та Малиновського

У п'ятницю, 25 лютого, у штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування матчів 1/8 фіналу Ліги Європи, з якої ще на стадії кваліфікації вилетіла луганська «Зоря». Зокрема, своїх опонентів дізналися «Вест Хем» Андрія Ярмоленка та «Аталанта» Руслана Малиновського, яка вибила з турніру грецький «Олімпіакос».

За підсумками церемонії у швейцарському Ньоні пари сформували вісім переможців стикових матчів та стільки ж клубів, які виграли групи Ліги Європи.

Повністю пари 1/8 фіналу Ліги Європи виглядають так:

«Аталанта» (Італія) — «Байєр» (Німеччина)

«Барселона» (Іспанія) — «Галатасарай» (Туреччина)

«Рейнджерс» (Шотландія) — «Црвена Звезда» (Сербія)

«Бетис» (Іспанія) — «Айнтрахт» (Німеччина)

«Порту» (Португалія) — «Ліон» (Франція)

«Лейпциг» (Німеччина) — «Спартак» (Росія)

«Севілья» (Іспанія) — «Вест Хем» (Англія)

«Брага» (Португалія) — «Монако» (Франція)

Перші поєдинки 1/8 фіналу ЛЄ заплановані на 10 березня, матчі у відповідь — на 17-е.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіонат України призупинено через вторгнення Росії.

Фото uefa.com

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