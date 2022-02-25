Жеребкування Ліги конференцій: з ким зіграють клуби футболістів збірної України

У п'ятницю, 25 лютого, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні слідом за жеребкуванням Ліги Європи кинуто жереб поєдинків 1/8 фіналу Ліги конференцій, з якої раніше вилетіли «Колос» з Ковалівки, полтавська «Ворскла» та луганська «Зоря». Зокрема, своїх суперників дізналися чеська «Славія», за яку виступають українські футболісти Тарас Качараба та Максим Таловеров, а також бельгійський «Гент» Романа Безуса.

Нагадаємо, що путівки до чвертьфіналу турніру оскаржать вісім переможців стикових матчів та стільки ж клубів, які виграли групи Ліги конференцій.

Повністю пари 1/8 фіналу Ліги конференцій виглядають так:

«Лестер» (Англія) — «Ренн» (Франція)

ПАОК (Греція) — «Гент» (Бельгія)

«Марсель» (Франція) — «Базель» (Швейцарія)

ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — «Копенгаген» (Данія)

«Вітесс» (Нідерланди) — «Рома» (Італія)

«Буде-Глімт» (Норвегія) — АЗ (Нідерланди)

«Партизан» (Сербія) — «Фейєноорд» (Нідерланди)

«Славія» (Чехія) — ЛАСК (Австрія)

Поєдинки 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудуться 10 та 17 березня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Руслан Малиновський у матчі Ліги Європи забив два голи у ворота чемпіона Греції.

Фото uefa.com

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