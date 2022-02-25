Постол — Расселл: де і коли дивитися в прямому ефірі бій українця в США

У ніч на неділю, 27 лютого, в рамках вечора боксу від компанії Showtime у Лас-Вегасі (США) відбудеться бій у першій напівсередній вазі між 38-річним українським боксером Віктором Постолом (31 перемога, 12 з них — нокаутом, 3 поразки) та непереможним 25-річним американцем Гері Антуаном Расселлом (14 перемог, усі — нокаутом). Протистояння суперників відбудеться в андеркарді бою між американцем Крісом Кольбертом та домініканцем Ектором Луїсом Гарсією.

Зазначимо, що колишній чемпіон світу за версією WBC киянин Постол не виходив на ринг із серпня 2020 року, коли програв рішенням суддів американцю Хосе Раміресу. В свою чергу, Расселл востаннє бився у травні 2021-го, побивши Джованні Сантьяго з Пуерто-Ріко.

«Знаю, що Гері Антуан Расселл — брат уже ексчемпіона WBC Гері Расселла, — заявив Віктор Постол. — Він молодий, амбітний, йому 25 років, і всі свої 14 боїв він виграв нокаутом. До речі, він і боксує так само як його брат: він жорсткий, викидає швидкі удари.

Підготовку я розпочав в Україні, де провів два тижні спарингів, після чого перебрався до США. Усі мої спаринг-партнери були шульгами, щоб максимально відтворити можливі дії Расселла. Перемога над американцем відкриє нові перспективи. Вірю, що на мене чекають хороші бої".

«На початку 2021 року я втратив одного з братів, — розповів Гері Антуан Расселл в інтерв'ю The Ring. — Потім батькові (він же тренер. — Авт.) ампутували ногу. Ця стресова низка подій могла зламати будь-кого. Тому чесно зізнаюся, що я дуже радий бою — буде на чому сфокусуватися. А це, повірте, дуже допомагає. Мені потрібен час, щоб пережити все це. З огляду на те, що я на старті профікар'єри, важливо залишатися активним. Тобто можна, звичайно, замкнутися вдома та плакати в подушку. Але хіба це комусь допомогло?

Раніше я вже дивився бій Постола. Знаю, що він стрункий боєць із європейським стилем. Він любить тримати дистанцію, і це йде йому на користь. Він покладається на свої сильні риси. У кожному бою я розраховую заявити про себе. Мій прогноз — закінчу поєдинок з Постолом у п'ятому раунді".

Бокс. Бій у першій напівсередній вазі. Лас-Вегас (США)

27 лютого (неділя)

Віктор Постол — Гері Антуан Расселл 05:00 MEGOGO

Нагадаємо, що Віктор Постол програв у своїй профікар'єрі лише три бої. Окрім Хосе Раміреса, він поступився у 2016 році знаменитому американцю Теренсу Кроуфорду та у 2018-му — британцю Джошу Тейлору.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український гігант Дмитро Безус, який готував Усика до бою з Джошуа, ефектно нокаутував суперника.

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