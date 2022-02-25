У Бразилії в автобусі з футболістами вибухнула бомба: є поранені

В автобусі з футболістами дворазового чемпіона Бразилії клубу «Баія» спрацював вибуховий пристрій. Поранення отримали три гравці.

Саморобна бомба вибухнула, коли команда прибула на домашній поєдинок із «Сампайо Корреа» у рамках Кубка Північного Сходу. Поліція Салвадора розпочала розслідування.

Клуб «Баія» розмістив у Twitter фотографії закривавлених сидінь та пошкодженого автобуса. Найсерйозніше постраждав воротар Данило Фернандес, якого було госпіталізовано з пораненням обличчя. Життю голкіпера нічого не загрожує, але ніч він проведе у лікарні. Також травми отримали захисник Матеус Баія та нападник Марсело Чиріно.

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