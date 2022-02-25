У Бразилії в автобусі з футболістами вибухнула бомба: є поранені
В автобусі з футболістами дворазового чемпіона Бразилії клубу «Баія» спрацював вибуховий пристрій. Поранення отримали три гравці.
Саморобна бомба вибухнула, коли команда прибула на домашній поєдинок із «Сампайо Корреа» у рамках Кубка Північного Сходу. Поліція Салвадора розпочала розслідування.
Клуб «Баія» розмістив у Twitter фотографії закривавлених сидінь та пошкодженого автобуса. Найсерйозніше постраждав воротар Данило Фернандес, якого було госпіталізовано з пораненням обличчя. Життю голкіпера нічого не загрожує, але ніч він проведе у лікарні. Також травми отримали захисник Матеус Баія та нападник Марсело Чиріно.
— Esporte Clube Bahia (@ECBahia) February 24, 2022
February 25, 2022Не зважаючи на інцидент, футболісти «Баії» не відмовилися вийти на поле та відсвяткували перемогу з рахунком 2:0.Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що з сина ексфутболіста збірної Бразилії Бето застрелили в Ріо.
Фото ФК «Баія»
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