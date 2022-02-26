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Спорт

Екскапітан збірної України записався до лав армії

17:54 26 лютого 2022
Сергій Стаховський

36-річний тенісист, колишній капітан збірної України Сергій Стаховський, який наприкінці 2021-го оголосив про завершення кар'єри в національній команді, вирішив не словом, а справою допомагати обороняти країну від нападу агресора.

Завершивши виступи на професійному рівні, спортсмен записався до лав армії. Щоправда, вдалося йому це зробити не з першого разу.

«Я записався в запас минулої суботи, але у мене не було всіх документів для підписання контракту. Наразі процедуру скасували, тому кожен, хто має бажання, може приєднатися. У мене немає військового досвіду, але є досвід поводження зі зброєю. Поки я не дію, багато наших співвітчизників ризикують життям, щоб захистити свої сім'ї», — розповів киянин, який давно проживає в Європі, в інтерв'ю Sky News.

Зазначимо, що Стаховський за свою кар'єру провів майже 600 матчів, вигравши вісім титулів, а також свого часу займав 31-й рядок у світовому рейтингу АТР.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Олександр Зінченко висловився про вторгнення Росії до України, не підбираючи слів.

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