Клуби Зінченка та Миколенка вийшли з українськими прапорами на матч прем'єр-ліги (відео)

Англійські клуби «Евертон» та «Манчестер Сіті», за які виступають гравці збірної України Віталій Міколенко та Олександр Зінченко, виступили на підтримку нашої країни, яка самовіддано захищається у жорстокій війні з Росією.

Перед стартовим свистком матчу, що проходить у Ліверпулі на стадіоні «Гудісон Парк», футболісти «МанСіті» вийшли на поле у спеціальних білих футболках з українським прапором та словами NO WAR («Ні війні»), а гравці «Евертона» взагалі з'явилися з підтрибунного приміщення, кожен обгорнувшись в український жовто-синій прапор. Мурахи по шкірі від таких кадрів…

Футболісти "МанСіті" в спеціальних футболках

Додамо, що наші співвітчизники розпочали матч у запасі. У першому таймі жодній із команд не вдалося відкрити рахунок — тож на табло поки що 0:0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екскапітан збірної України з тенісу Сергій Стаховський записався до лав армії.

Фото The Mirror

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