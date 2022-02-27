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Спорт

«Я спустошена, але я так пишаюся»: Еліна Світоліна зворушливо звернулася до українців і дала обіцянку

19:39 27 лютого 2022
Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна у скрутний для України час пообіцяла перераховувати зароблені гроші на потреби української армії. Посаду спортсменки українською та англійською мовами опубліковано в Twitter.

«Мій народ, кожен день я боюся за тебе. Я спустошена, очі не перестають плакати, моє серце не перестає кровоточити. Але я так пишаюся. Я дивлюся на наш народ, наших матерів, наших батьків, наших братів, наших сестер, наших дітей, вони такі хоробрі й сильні, щоб захищати Тебе. Вони герої», — написала тенісистка.

Українська спортсменка зобов'язується перерахувати призові гроші, зароблені на наступних турнірах для підтримки української армії та гуманітарних сил.

Світоліна сподівається, що на її заяву звернуть увагу з усього світу.

«Нехай світ побачить це й допоможе нам об'єднати зусилля, щоб захистити себе! Ти у всіх моїх думках та молитвах. Ти завжди зі мною. Україна — це я. Україна — це ми. Я пишаюся тим, що я українка», — додала спортсменка.

Багато українських знаменитостей підтримали українські збройні сили. Вони висловили своє захоплення та повагу армії.

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