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Спорт

«Під звуки вибухів бомб»: у воротаря «Десни» народилася дочка

22:19 27 лютого 2022
Ігор Литовка з дружиною

У сім'ї 33-річного голкіпера чернігівської «Десни» Ігоря Литовки відбулося поповнення. Вранці у неділю, 27 лютого, у Києві дружина футболіста Олена народила дівчинку.

«Сьогодні, о 9:07 у Києві, під звуки вибухів бомб та сирен, народилася дуже смілива дівчинка. А інакше й бути не може, бо її мати справжній герой! Весь час бігаючи з бомбосховища до палати, вона, стримуючи хвилювання та паніку, залишалася зовсім одна в центрі нашої столиці! Кохана, я дякую тобі за донечку. А також хочу сказати слова подяки всім, хто запропонував свою допомогу, знаючи мою ситуацію», — написав на своїх сторінках у соцмережах щасливий батько.

Зазначимо, що Ігор та Олена одружені з 2014 року та вже виховують одну дочку.

Ігор Литовка з дружиною та старшою донькою

Додамо, що Литовка до переходу до «Десни» у 2018 році виступав за «Севастополь», сімферопольську «Таврію», донецький «Олімпік», а також за кордоном — румунський «Волунтарі» та латвійську «Ригу».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в київському метро, яке стало бомбосховищем, прийняли пологи .

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