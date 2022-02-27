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Спорт

ФІФА піддала Росію жорстким санкціям за вторгнення до України

23:02 27 лютого 2022
ФІФА

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) виступила із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та наклала на країну-агресора жорсткі санкції.

Зокрема, як повідомляє офіційний сайт керівного футбольного органу, у Росії заборонили проводити футбольні матчі збірних, а збірна РФ гратиме домашні матчі на нейтральному полі та без глядачів. Також організація за прикладом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) наклала вето на використання прапора та гімну Росії в міжнародних матчах за участю команд Російського футбольного союзу.

До речі, за ті дні, впродовж яких Україна мужньо веде бойові дії проти Росії, країну-агресора позбавили права проведення багатьох престижних спортивних змагань. Серед них варто згадати такі:

- забрали фінал Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурга;

- МОК закликав усі федерації перенести чи скасувати змагання, проведення яких заплановане в Росії та Білорусі;

- забрали етап Формули-1 у Сочі;

- англійський «Манчестер Юнайтед», один із найбагатших футбольних клубів світу, відмовився від спонсорства «Аерофлоту»;

- німецький «Шальке» прибрав напис «Газпром» із футболок клубу;

- забрали 6 етапів Кубка світу з лижних перегонів;

- скасували всі тенісні турніри серії ITF у Росії, турнір ATP перенесли із Санкт-Петербурга до Нур-Султану;

- забрали Всесвітню шахову олімпіаду та конгрес ФІДЕ;

- скасували всі турніри з регбі;

- забрали чемпіонат Європи з керлінгу;

- баскетбольним клубам заборонили грати матчі єврокубків у Росії;

- скасували «Кубок великого шолома» по дзюдо в Казані;

- а також багато інших санкцій, аж до повної ізоляції, які очікують на Росію в разі продовження війни проти України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіонат України з футболу припинено через початок війни з Росією.

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