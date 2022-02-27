ФІФА піддала Росію жорстким санкціям за вторгнення до України
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) виступила із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та наклала на країну-агресора жорсткі санкції.
Зокрема, як повідомляє офіційний сайт керівного футбольного органу, у Росії заборонили проводити футбольні матчі збірних, а збірна РФ гратиме домашні матчі на нейтральному полі та без глядачів. Також організація за прикладом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) наклала вето на використання прапора та гімну Росії в міжнародних матчах за участю команд Російського футбольного союзу.
До речі, за ті дні, впродовж яких Україна мужньо веде бойові дії проти Росії, країну-агресора позбавили права проведення багатьох престижних спортивних змагань. Серед них варто згадати такі:
- забрали фінал Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурга;
- МОК закликав усі федерації перенести чи скасувати змагання, проведення яких заплановане в Росії та Білорусі;
- забрали етап Формули-1 у Сочі;
- англійський «Манчестер Юнайтед», один із найбагатших футбольних клубів світу, відмовився від спонсорства «Аерофлоту»;
- німецький «Шальке» прибрав напис «Газпром» із футболок клубу;
- забрали 6 етапів Кубка світу з лижних перегонів;
- скасували всі тенісні турніри серії ITF у Росії, турнір ATP перенесли із Санкт-Петербурга до Нур-Султану;
- забрали Всесвітню шахову олімпіаду та конгрес ФІДЕ;
- скасували всі турніри з регбі;
- забрали чемпіонат Європи з керлінгу;
- баскетбольним клубам заборонили грати матчі єврокубків у Росії;
- скасували «Кубок великого шолома» по дзюдо в Казані;
- а також багато інших санкцій, аж до повної ізоляції, які очікують на Росію в разі продовження війни проти України.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіонат України з футболу припинено через початок війни з Росією.316
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