ФІДЕ хоче покарати гросмейстера, що народився в Криму, який підтримав Путіна у війні проти України

32-річний російський гросмейстер Сергій Карякін відкрито виступив на підтримку президента РФ Володимира Путіна, який розв'язав повномасштабну війну проти України.

«Шановний Володимире Володимировичу, звертаюся до Вас у цей складний час, коли наша країна на чолі з Вами бореться за безпеку мирного російського населення Донбасу та Луганської народної республіки. Бореться за демілітаризацію та денацифікацію України з її правлячим режимом, який поставив безпеку всієї Європи та нашої країни під загрозу для своїх політичних цілей та амбіцій.

Я уважно стежу за спецоперацією на землях, де пройшло моє дитинство, де я вчився грати в шахи й де досі живуть мої родичі. Довгі 8 років ми з надією чекали порятунку від незліченних обстрілів та втрат людських життів, безперервного геноциду з боку, поки що чинного, київського режиму.

Висловлюю Вам, нашому головнокомандувачу, повну підтримку у захисті інтересів Росії, нашого багатонаціонального російського народу, усунення загроз та встановлення миру! Бажаю якнайшвидшого виконання всіх поставлених перед нашою доблесною армією завдань", — написав Карякін на своїй сторінці у Twitter.

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) вже заявила, що не сприймає таку позицію від будь-кого з членів шахової спільноти. У зв'язку з цим справу Карякіна розгляне комісія з етики та дисципліни організації.

Додамо, що Карякін народився у Сімферополі. У віці 12 років 211 днів став міжнародним гросмейстером та увійшов до Книги рекордів Гіннесса як наймолодший шахіст, який отримав таке високе спортивне звання. У липні 2009 року указом президента РФ отримав російське громадянство та став проживати у Москві.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Росія втратила право проведення багатьох престижних спортивних змагань через військове вторгнення до України.

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