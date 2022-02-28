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Спорт

Футболісти збірної України перерахували з-за кордону мільйони на потреби армії

16:20 28 лютого 2022
Збірна України з футболу

Гравці збірної України, які виступають в європейських чемпіонатах, створили спеціальний фонд допомоги нашої армії, яка відчайдушно захищає країну в повномасштабній війні проти Росії.

Відомо, що різні суми вже перерахували Руслан Малиновський («Аталанта» Італія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті» Англія), Андрій Ярмоленко («Вест Хем» Англія), Роман Яремчук («Бенфіка» Португалія), Віктор Коваленко («Спеція» Італія), Віталій Міколенко («Евертон» Англія), тренер Сергій Ребров («Аль-Айн» ОАЕ) та інші. Зокрема, Ярмоленко перерахував 3 млн гривень, а загалом фонд уже зібрав суму 16,5 млн гривень, яка постійно збільшується.

Нагадаємо, що під час матчу чемпіонату Англії між «Евертоном» та «Манчестер Сіті» футболісти вийшли на поле з українськими прапорами на підтримку нашої країни та закликом припинити війну.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ФІФА піддала Росію жорстким санкціям за вторгнення до України.

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