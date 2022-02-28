Відомий український тренер Вернидуб, який перемагав у Лізі чемпіонів «Реал», записався в тероборону

56-річний український тренер Юрій Вернидуб, який з кінця 2020 року очолює молдавський «Шериф», не став ховатися в сусідній країні, а після початку повномасштабної війни Росії проти України повернувся на батьківщину.

Удома фахівець відсиджуватися не буде, а одразу після приїзду записався до лав тероборони Запоріжжя, де проживав багато років, будучи гравцем «Металурга» та «Торпедо», а потім очолюючи «Металург» та луганську «Зорю».

Юрій Вернидуб (по центру)

Нагадаємо, що про «Шериф» із Вернидубом на чолі цього сезону заговорила вся Європа. Молдавський клуб уперше в історії пробився до групового турніру Ліги чемпіонів, де тираспільці обіграли донецький «Шахтар» та мадридський «Реал», а в плей-оф Ліги Європи лише в серії пенальті поступилися португальській «Бразі» (2:0 вдома та 0:2 на виїзді).

При цьому, незважаючи на те, що на 1 березня у «Шерифа» запланований матч стартового туру чемпіонату Молдови проти «Мілсамі», у клубі шанобливо сприйняли патріотичну позицію тренера та не стали перешкоджати від'їзду до України

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що володар чотирьох чемпіонських поясів із боксу Олександр Усик вступив у тероборону.

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