29.31 / 31.32 33.10 / 35.24
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Маленький покидьок і вусатий півень, яких ненавидить увесь світ»: український футболіст про Путіна та Лукашенка

19:29 28 лютого 2022
Сергій Кривцов

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну прокоментував і захисник команди «Шахтар» та нашої збірної Сергій Кривцов. Уродженець Запоріжжя, який продовжує відновлюватись після травми, не приховує своєї ненависті до Путіна й захоплюється нашою армією.

«Дуже складно дивитися на те, що зараз відбувається у нашій країні. Дуже страшно прокидатися не від сонячного проміння в око, а від жахливого звуку снаряда за вікном. Дуже соромно за те, що таке трапляється у 21-му сторіччі, хоча ми давно не мисливці та збирачі, — написав Сергій Кривцов в Instagram. — Але яка гордість дивитися на дії нашої армії, на єдність всієї країни, на відвагу наших хлопців і продумані дії наших командирів. Хто би що не казав, нам усе під силу, перемога буде за нами. Який би план не намалювали у себе в голові маленький покидьок і вусатий півень, яких ненавидить увесь світ. Разом ми — сила. Слава Україні!»

Нагадаємо, що футболісти збірної України перерахували з-за кордону мільйони на потреби армії.

А відомий український футболіст, колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловив підтримку українцям, які боронять рідну йому землю. Він повідомив, що хоч він і перебуває в Лондоні, у Києві залишаються його мама, сестра та її діти.

719

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Володимир Ковальський

Ветеран АТО, який втратив обидві ноги на Донбасі, загинув у боях за Бучу

Ахтем Сеітаблаєв та Олексій Трітенко

Ткач, Сеітаблаєв, Сенцов, Федінчик: хто з українських зірок вступив до лав ЗСУ та тероборони

танки

В Дергачах знищили два ворожих танка: що відомо

Кадировці розбиті під Києвом, залишки «зачищає» спецназ СБУ

Кадировців розбито під Києвом, залишки «зачищає» спецназ СБУ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.