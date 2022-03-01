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Спорт

Світоліна відмовилася грати проти суперниць з Росії та Білорусі

8:41 1 березня 2022
Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка дала обіцянку перераховувати свої призові на потреби армії, відмовилася грати проти тенісисток із Росії та Білорусі через вторгнення окупаційних військ в Україну.

«Я вважаю, що ситуація, що склалася, вимагає чіткої позиції від наших організацій — ATP, WTA та ITF, — написала 27-річна одеситка, яка посідає у світовому рейтингу 15-у позицію, в Instagram. — Ми, українські тенісисти, вимагаємо, щоб вони дотримувалися рекомендацій МОК, згідно з якими російські та білоруські спортсмени можуть виступати без демонстрації національних символів, кольорів, прапорів чи гімну.

Я ж хочу оголосити, що не гратиму ні в Монтерреї (Еліна повинна була зіграти на змаганнях у Мексиці проти росіянки Анастасії Потапової. — Авт.), ні в якомусь іншому матчі з російською чи білоруською тенісисткою доти, доки наші організації не ухвалять відповідне рішення.

Я не звинувачую нікого з російських спортсменів. Вони не несуть відповідальності за вторгнення до моєї країни. Більше того, я хочу віддати належне гравцям, особливо росіянам та білорусам, які сміливо позначили свою позицію проти війни. Їхня підтримка дуже важлива".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболісти збірної України перерахували з-за кордону мільйони на потреби армії.

Фото Instagram

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