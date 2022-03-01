Український воротар розірвав контракт з російським клубом

Український воротар Ярослав Годзюр, який свого часу виступав за київське «Динамо-2», розірвав контракт із російським «Уралом» із Єкатеринбурга через вторгнення окупантів на нашу землю.

«Голкіпер Ярослав Годзюр та ФК „Урал“ розірвали контракт за обопільною згодою сторін, — йдеться у повідомленні єкатеринбурзького клубу. — Дякуємо Ярославу за гру в нашій команді. Ми цінуємо внесок, який він зробив у результати клубу. Бажаємо Ярославу та всій його родині благополуччя».

Нагадаємо, що 36-річний Ярослав Годзюр — уродженець Івано-Франківська. У 2008−2017 роках воротар виступав у Росії за «Терек» із Грозного, а у 2018−2022-му — за «Урал».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український тренер молдавського «Шерифа» Юрій Вернидуб повернувся на батьківщину і записався в тероборону.

Фото ФК «Урал»

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