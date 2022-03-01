Українського футболіста та його маму вбила російська бомба

Жертвою Росії-агресора стали на Київщині український футболіст та його мама. До будинку 25-річного гравця аматорського футбольного клубу «Гостомель» Дмитра Мартиненка потрапила російська бомба. Про це повідомляє Києво-Святошинська районна федерація футболу у Facebook.

Дмитро Мартиненко — вихованець луганського футболу. Виступаючи на позиції півзахисника, він був найкращим бомбардиром та найкращим гравцем другої ліги чемпіонату Києво-Святошинського району.

Дмитро Мартиненко

На жаль, раніше у боях проти росіян під Києвом загинув 21-річний вихованець львівських «Карпат» Віталій Сапило, котрий був командиром танка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболісти збірної України перерахували з-за кордону мільйони на потреби армії.

Фото Facebook

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