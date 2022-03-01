29.21 / 31.30 32.92 / 35.19
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Українського футболіста та його маму вбила російська бомба

14:04 1 березня 2022
Дмитро Мартиненко

Жертвою Росії-агресора стали на Київщині український футболіст та його мама. До будинку 25-річного гравця аматорського футбольного клубу «Гостомель» Дмитра Мартиненка потрапила російська бомба. Про це повідомляє Києво-Святошинська районна федерація футболу у Facebook.

Дмитро Мартиненко — вихованець луганського футболу. Виступаючи на позиції півзахисника, він був найкращим бомбардиром та найкращим гравцем другої ліги чемпіонату Києво-Святошинського району.

Дмитро Мартиненко

На жаль, раніше у боях проти росіян під Києвом загинув 21-річний вихованець львівських «Карпат» Віталій Сапило, котрий був командиром танка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболісти збірної України перерахували з-за кордону мільйони на потреби армії.

Фото Facebook

1735

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ахтем Сеітаблаєв та Олексій Трітенко

Ткач, Сеітаблаєв, Сенцов, Федінчик: хто з українських зірок вступив до лав ЗСУ та тероборони

Дмитро Мартиненко

Українського футболіста та його маму вбила російська бомба

Лайма Вайкуле

«Зупиніться, я вас благаю!», — Лайма Вайкуле закликала припинити кровопролиття

Бомбордування Харкова

Під час виступу Зеленського у Європарламенті путінські окупанти скинули бомбу на Харків

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.