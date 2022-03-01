«Ідіть на х**!»: Воронін та Ордець покинули Росію
Колишні футболісти збірної України Андрій Воронін та Іван Ордець розірвали контракти з московським «Динамо» та залишили Росію, повідомляє офіційний сайт «біло-синіх».
Як повідомляють російські ЗМІ, Воронін, який працював асистентом головного тренера, також забрав старшого сина, який займався в динамівській академії, і відбув до Німеччини, де проживає його родина.
«Прокиньтеся, люди, це по-вашому мир? Відкрийте свої очі, досить мовчати та вдавати, начебто нічого не відбувається, — написав раніше Андрій Воронін у соцмережі, прикріпивши фото вторгнення РФ в Україну та атак агресора на мирні міста та села, удари по житлових кварталах. — Куди ви, су*а, їдете? Нам не потрібна ваша допомога! Ідіть на х**».
«Поки скрізь затишшя, у Волновасі справжнє пекло, — у свою чергу, написав ексфутболіст «Шахтаря» Іван Ордець. — Це гуманітарна катастрофа, люди вмирають без їжі та води. Батьки дзвонять дітям, прощаються. Те, що відбувається у моєму рідному місті — нелюдяно, мирне населення поливають «Градом». Дайте «зелений коридор» людям. Потрібна термінова допомога. Хтось, допоможіть людям.
Терміново! У Волновасі влаштували казан. Міста не лишилося, усе горить. Рідні вже добу не виходять на зв'язок. На вулицях лежать трупи. Потрібно просити у держави дати хоча б кілька годин, щоби зробити «зелений коридор», щоб евакуювати людей.
Люди третій день сидять у підвалах, серед них сім'ї з немовлятами, без світла та води. Мирні жителі просять «зелений коридор», щоб залишити місто".
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український воротар Ярослав Годзюр розірвав контракт із російським «Уралом».
Фото ФК «Динамо»1107
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