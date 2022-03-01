«Ні війні! Слава Україні!»: футболісти збірної України записали потужне відеозвернення з вимогою миру
Гравці збірної України з футболу, які масово перераховують величезні суми на потреби армії, записали відеозвернення, в якому звертаються до світової спільноти із закликом зупинити війну в нашій країні.
Нагадаємо, що раніше футболісти кожен окремо висловлювався проти війни. Зокрема, Олександр Зінченко зазначав, що «ненавидить народ, який раніше називав нас братами», а Сергій Кривцов назвав двох президентів країн-агресорів «маленьким покидьком та вусатим півнем».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українського футболіста та його маму вбила російська бомба.193
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