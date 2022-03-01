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Спорт

«Ні війні! Слава Україні!»: футболісти збірної України записали потужне відеозвернення з вимогою миру

16:06 1 березня 2022
Збірна України

Гравці збірної України з футболу, які масово перераховують величезні суми на потреби армії, записали відеозвернення, в якому звертаються до світової спільноти із закликом зупинити війну в нашій країні.

Нагадаємо, що раніше футболісти кожен окремо висловлювався проти війни. Зокрема, Олександр Зінченко зазначав, що «ненавидить народ, який раніше називав нас братами», а Сергій Кривцов назвав двох президентів країн-агресорів «маленьким покидьком та вусатим півнем».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українського футболіста та його маму вбила російська бомба.

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