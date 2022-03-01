Віцечемпіон Олімпіади Хижняк побив росіянина у фіналі боксерського турніру в Болгарії (відео)

Срібний призер Олімпійських ігор Токіо Олександр Хижняк став чемпіоном міжнародного турніру в Болгарії.

У вирішальному поєдинку боксер із Полтави переміг представника країни-окупанта Павла Сосуліна (росіянин виступав без назви своєї країни, гімну та прапора). Четверо служителів Феміди передали українцю з рахунком 30:27, а ще один рефері — 30:26.

Зазначимо, що Хижняк виграв Кубок Странджа вчетверте поспіль. Раніше він ставав чемпіоном цих змагань у 2019, 2020 та 2021 роках.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Хижняк відгуляв весілля в рідній Полтаві.

Фото pnpu.edu.ua

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