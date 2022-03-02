Світоліна розгромила у Монтерреї «нейтральну» росіянку (відео)

Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна (15-та у світі), яка раніше заявила, що не гратиме проти суперниць із Росії та Білорусі через розв'язану війну, все ж вийшла на корт на турнірі в Монтерреї (Мексика) з призовим фондом 239,4 тисячі доларів.

Щоправда, перш ніж вийти на матч першого кола проти Анастасії Потапової (115-а), українка отримала від організаторів запевнення, що її суперниця не матиме атрибутів, які вказують на Росію. У підсумку Еліна, яка вийшла на корт у жовто-синій формі, віддала тенісистці з країни-агресора лише три гейми, розгромивши Потапову за 64 хвилини — 6:2, 6:1.

За вихід до другого раунду змагань у Мексиці 27-річна одеситка заробила 3675 доларів і зіграє проти Вікторії Томової (103-та) з Болгарії, яка взяла гору над іншою учасницею кваліфікації Діан Паррі (100-а) із Франції — 6:4, 6:0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна вирішила перераховувати всі зароблені призові на потреби української армії.

Фото Jimmie48

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