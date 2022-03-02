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Спорт

Український біатлоніст загинув у бою під Харковом

11:51 2 березня 2022
Євген Малишев

Війна, яку розв'язала Росія, забрала життя ще одного українського спортсмена. У бою під Харковом загинув 19-річний ексбіатлоніст юніорської збірної України Євген Малишев.

Хлопець проходив службу за контрактом та віддав своє життя за рідну землю. 10 березня Євгену виповнилося б 20 років. Вічна пам'ять героєві!

Тим часом до агресорів із гнівним постом звернулася наша легендарна біатлоністка, олімпійська чемпіонка Олена Білосюк (Підгрушна).

«Я жила, живу і житиму! У вільній країні! Милій, рідній. Навіщо ви тут, сволота? Хочете ґвалтувати наших жінок та займати наші землі? Невже вам не вистачає свого щастя? Ви, покидьки, навіть мови нашої не знаєте! Від кого ви рятуєте? Від своєї армії? Ось! Ми кістками ляжемо, але не будемо рабами!» — написала спортсменка у своєму Facebook.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український футболіст разом із матір'ю загинули у своєму будинку після ворожого обстрілу.

Фото biathlon.com.ua

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