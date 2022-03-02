Лідер збірної України Андрій Ярмоленко, котрий перераховує кошти на потреби української армії, звернувся до гравців команди Росії говорити своїй аудиторії правду про звірства військових країни-агресора на нашій землі, записавши відеозвернення.

«Говоритиму російською, щоб усі, кому адресоване це послання, розуміли мене, — заявив футболіст «Вест Хема» в Instagram. — Я — Андрій Ярмоленко, гравець збірної України. Народився у Пітері. Але виріс в Україні та вважаю себе українцем на всі 100 відсотків.

У мене є запитання до гравців збірної Росії з футболу. Хлопці, чому ви сидите як обіср*ні і нічого не кажете? В Україні вбивають людей, наших дружин, матерів, дітей. Але ви нічого не кажете, не коментуєте.

Скажіть, будь ласка, що вам буде, якщо ви всі разом просто об'єднаєтесь та покажете людям, що відбувається дійсно в нашій країні? Багатьох із вас я знаю, з багатьма я знайомий. І ви всі мені казали, що так не має бути, що ваш президент робить неправильно.

Ви маєте вплив на людей. Покажіть це, я прошу вас, будь ласка. Знаю, що деякі з вас люблять показувати свої яйця на камеру (восени 2020-го з'явилося відео, на якому капітан збірної агресора Артем Дзюба мастурбує на камеру. — Авт.), але тепер настав час показати яйця у реальному житті. Всім дякую за увагу. Слава Україні!"

Нагадаємо, що всі російські клуби та збірні країни-агресора усунуті ФІФА та УЄФА від участі у всіх турнірах під егідою цих організацій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Воронін та Іван Ордець через агресію Росії розірвали контракти з московським «Динамо».

Фото Instagram

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