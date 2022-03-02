«Ми вам допоможемо покаятися»: журналіст Євген Гресь надіслав послання футбольним «друзям» з Росії

Відомий спортивний журналіст, а також один із тренерів молодіжної збірної України Євген Гресь на своїй сторінці у Facebook висловив своє обурення тим, як його футбольні «друзі» з Росії проковтнули язика після вторгнення окупаційних військ в Україну.

«Є такий хлопець — Володя Габулов, — написав Євген Гресь. -

Майже 20 років тому, 8 березня 2002 року, я дебютував як аналітик у чемпіонаті п*************ї країни. У Москві, на стадіоні «Динамо», «Аланія» грала з «Локомотивом». У Владикавказ мене покликав Володимир Мунтян. У тому матчі команда Юрія Сьоміна, який боїться відповідати на дзвінки наших журналістів, виграла — 1:0 завдяки курйозному голу, який запустив 18-річний воротар Володя Габулов. Ви навіть не уявляєте, скільки метеликів залітали тоді у ворота осетин навесні того року, але інший Володя (Володимир Федорович) продовжував довіряти цьому голкіперу.

Володя Габулов зросте згодом до воротаря національної збірної підтинної країни. Ми зустрінемось випадково в Туреччині — і він мене, звичайно, впізнає і буде радий бачити. Але сьогодні Володя Габулов не хоче мене впізнавати. Я пишу йому, а він не відповідає.

Не вірю, що Володя Габулов такий же обіср*ний, як і інші футболісти його б******ї держави. І вже точно не о*********й, як дзюба. Володя Габулов взагалі не росіянин. Він осетин. Представник республіки, яка точно знає, що таке смерть та горе. Там, у Владикавказі, багато хороших людей, і я хочу, щоб ти, Льоха Андронов (російський журналіст із проукраїнською позицією. — Авт.), передав їм привіт. Скажи Казику масажисту, що моя мама, яка передавала йому найсмачніше сало, ночує у підвалі та тримається — дай Боже кожному. А Борі Дзасохову передай, що старшій доньці вже 22. Другий рік народження ми святкували разом на зборах на Кіпрі, і він вчив мене правильно вибирати горілку. Скажи, що Маша не спить ночами, але вона така ж сильна, як і всі наші люди.

Я не вірю, що у Південній Осетії люди чогось бояться. Не вірю! Просто вони мало що знають. Там інше інформаційне поле. Навіть Юрій Красножан колись сказав мені у Туреччині, що у нас бандерівці заправляють. Цей тренер теж був колись моїм другом і пив у моєму номері до четвертої ранку, закушуючи домашньою ковбасою моєї мами. Скажіть і йому, що я живий, здоровий, а «Ворскла» залишається таким же неймовірним клубом (про це розповім пізніше).

Передай, Льоха, всім їм привіт. Скажи, що дітей у мене вже четверо. А ти, Ігор Рабінер, почитай пост сина Цимбаларя. Я читав усі твої тексти, і знаю, як ти ставишся до Іллі.

Передайте Володі Габулову нехай зайде до Instagram. І скажіть, що наші люди все одно встоять, але від вас також залежить, скільки живих нас залишиться. Я думаю, що Володя Габулов і сам розуміє, що тепер гравців у «Хімки» він кликатиме з ФК «Танкіст» у кращому разі. Що ж йому гаяти? Що важливіше за життя дітей, матерів?

Це ж кумедно. Нам не страшно, а ви боїтеся. Не бійтеся, ми допоможемо вам покаятися. Без спецоперації.

PS. Це київський спорткомплекс «Авангард». 12 хвилин дворами від мого будинку, де я народився та виріс. Туди ходив на хокей. На «Сокіл». Там мене навчили кричати: «Армейцы Москвы — кони, лошади, ослы». Але сьогодні цього не скажу. Сьогодні це вже комплімент…".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Ярмоленко звернувся із гнівним відеозверненням до футболістів збірної Росії.

Фото Facebook

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