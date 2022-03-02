Ексфутболіст збірної України розірвав контракт із чемпіоном Росії через «важку сімейну ситуацію»
Колишній футболіст збірної України Ярослав Ракицький, який залишив національну команду «через політику», розірвав контракт із чемпіоном Росії «Зенітом», інформує офіційний сайт клубу із Санкт-Петербурга.
Повідомляється, що 32-річний футболіст, який народився у Першотравенську Дніпропетровської області (поряд із Донбасом), зважився на такий крок через тяжку сімейну ситуацію.
Нагадаємо, що Ярослав Ракицький виступав за Зеніт з 2019 року. У футболці команди із Санкт-Петербурга українець тричі став чемпіоном Росії, а раз — володарем Кубка і двічі — Суперкубком країни-агресора. Саме у місті на Неві навесні 2019 року у нього народився син Артем (також у футболіста росте 4-річна дочка Ярослава).
У складі збірної України ексгравець «Шахтаря», в якому захисник відіграв 16 років, провів 54 поєдинки та забив п'ять м'ячів, взявши участь у Євро-2012 та Євро-2016.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослав Ракицький знявся у кліпі дружини про російське місто.
Фото ФК «Зеніт»463
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