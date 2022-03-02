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Спорт

Ексфутболіст збірної України розірвав контракт із чемпіоном Росії через «важку сімейну ситуацію»

18:38 2 березня 2022
Ярослав Ракицький

Колишній футболіст збірної України Ярослав Ракицький, який залишив національну команду «через політику», розірвав контракт із чемпіоном Росії «Зенітом», інформує офіційний сайт клубу із Санкт-Петербурга.

Повідомляється, що 32-річний футболіст, який народився у Першотравенську Дніпропетровської області (поряд із Донбасом), зважився на такий крок через тяжку сімейну ситуацію.

Нагадаємо, що Ярослав Ракицький виступав за Зеніт з 2019 року. У футболці команди із Санкт-Петербурга українець тричі став чемпіоном Росії, а раз — володарем Кубка і двічі — Суперкубком країни-агресора. Саме у місті на Неві навесні 2019 року у нього народився син Артем (також у футболіста росте 4-річна дочка Ярослава).

У складі збірної України ексгравець «Шахтаря», в якому захисник відіграв 16 років, провів 54 поєдинки та забив п'ять м'ячів, взявши участь у Євро-2012 та Євро-2016.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослав Ракицький знявся у кліпі дружини про російське місто.

Фото ФК «Зеніт»

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