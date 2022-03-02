«Будь ласка, залиште нас живими»: Мілевський у сльозах поскаржився на життя в бункері

Колишній футболіст київського «Динамо» та збірної України Артем Мілевський, який мав зіграти за національну команду з мініфутболу на чемпіонаті Європи у Словаччині, записав відео із закликом припинити війну.

Зважаючи на все, екс-форвард, який свого часу грав і в Росії («Тосно»), і в Білорусі («Динамо» Брест), що ведуть відкриту війну з нашою країною, ховається від можливих бомбардувань на одному зі столичних паркінгів. «Зупиніться, досить цих убивств! Роз'їжджайтесь хто куди! Мирного неба», — написав Артем на своїй сторінці в Instagram під розміщеним відео.

При цьому найкращий друг Мілевського та колишній партнер по «Динамо» Олександр Алієв вирішив не відсиджуватися у сховищі, а записався до лав тероборони Києва. І обіцяє «захищати країну, де народилися його дітки».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярмоленко затаврував ганьбою футболістів збірної Росії за мовчання.

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