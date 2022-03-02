29.21 / 31.09 32.77 / 34.84
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Будь ласка, залиште нас живими»: Мілевський у сльозах поскаржився на життя в бункері

20:20 2 березня 2022
Артем Мілевський

Колишній футболіст київського «Динамо» та збірної України Артем Мілевський, який мав зіграти за національну команду з мініфутболу на чемпіонаті Європи у Словаччині, записав відео із закликом припинити війну.

Зважаючи на все, екс-форвард, який свого часу грав і в Росії («Тосно»), і в Білорусі («Динамо» Брест), що ведуть відкриту війну з нашою країною, ховається від можливих бомбардувань на одному зі столичних паркінгів. «Зупиніться, досить цих убивств! Роз'їжджайтесь хто куди! Мирного неба», — написав Артем на своїй сторінці в Instagram під розміщеним відео.

При цьому найкращий друг Мілевського та колишній партнер по «Динамо» Олександр Алієв вирішив не відсиджуватися у сховищі, а записався до лав тероборони Києва. І обіцяє «захищати країну, де народилися його дітки».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярмоленко затаврував ганьбою футболістів збірної Росії за мовчання.

622

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Я українка і я мати»: Ані Лорак закликала зупинити війну у своїй рідній країні

«Я українка і я мати»: Ані Лорак закликала зупинити війну у своїй рідній країні

бій за Херсон

16 херсонців загинули у бою, намагаючись зупинити колону окупантів «коктейлями Молотова»

Віра Брежнєва

«Не вбивайте»: Брежнєва звернулася до росіян, розповівши, що Меладзе та її родичі в Києві ховаються від бомбардувань у підвалах

ССО

«Зателефонуй мамі востаннє»: ССО звернулися до російських артилеристів з дохідливим посланням

Наступний матеріал
На час війни росії проти України ми прийняли рішення тимчасово відключити можливість коментування матеріалів на сайті.
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.