Росію та Білорусь усунули від Паралімпійських ігор

Міжнародний паралімпійський комітет усунув російських та білоруських спортсменів від участі в іграх у Пекіні, які відбудуться з 4 по 13 березня, повідомляє офіційний сайт організації.

Як відомо, раніше 71 спортсмен із Росії та 12 атлетів з Білорусі мали виступати на Паралімпіаді у Піднебесній без прапора та гімну, але тепер їх взагалі не допустять до стартів у Китаї.

Нагадаємо, що спочатку планувалося, що на Паралімпіаді-2022 виступлять 736 спортсменів із 50 країн світу, зокрема 29 українських паралімпійців.

Раніше «ФАКТИ» повідомляв, що український фрістайліст Олександр Абраменко став віцечемпіоном Олімпійських ігор у Пекіні.

Фото Паралімпійського комітету Росії

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