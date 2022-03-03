29.21 / 31.03 32.71 / 34.81
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Росію та Білорусь усунули від Паралімпійських ігор

10:05 3 березня 2022
Паралімпійський комітет Росії

Міжнародний паралімпійський комітет усунув російських та білоруських спортсменів від участі в іграх у Пекіні, які відбудуться з 4 по 13 березня, повідомляє офіційний сайт організації.

Як відомо, раніше 71 спортсмен із Росії та 12 атлетів з Білорусі мали виступати на Паралімпіаді у Піднебесній без прапора та гімну, але тепер їх взагалі не допустять до стартів у Китаї.

Нагадаємо, що спочатку планувалося, що на Паралімпіаді-2022 виступлять 736 спортсменів із 50 країн світу, зокрема 29 українських паралімпійців.

Раніше «ФАКТИ» повідомляв, що український фрістайліст Олександр Абраменко став віцечемпіоном Олімпійських ігор у Пекіні.

Фото Паралімпійського комітету Росії

304

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Я українка і я мати»: Ані Лорак закликала зупинити війну у своїй рідній країні

«Я українка і я мати»: Ані Лорак закликала зупинити війну у своїй рідній країні

Андрій Данилко

«Поплачте за кадром»: Андрій Данилко з Києва звернувся до колег і розніс путінського пропагандиста Соловйова

Віра Брежнєва

«Не вбивайте»: Брежнєва звернулася до росіян, розповівши, що Меладзе та її родичі в Києві ховаються від бомбардувань у підвалах

винищувач, що горить

Над Ірпенем під Києвом збили російський винищувач Су-30

Наступний матеріал
На час війни росії проти України ми прийняли рішення тимчасово відключити можливість коментування матеріалів на сайті.
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.