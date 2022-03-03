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Спорт

Мама та сестра за 5 км від Києва і хочуть залишитися там. Це український дух, — Андрій Шевченко про спроби вивезти рідних

12:38 3 березня 2022
Андрій Шевченко

Ексголовний тренер збірної України Андрій Шевченко, який створив із нашими футболістами-легіонерами фонд допомоги армії, розповів, як безуспішно намагався вивезти рідних з-під Києва після вторгнення російського агресора.

«Мої мама, сестра, родичі — за 5 км від Києва, — розповів легендарний ексфутболіст „Динамо“, „Мілана“ та „Челсі“ в ефірі телемарафону „ТВ України“. — Ніхто з них нікуди не поїде. Вони будуть там. Коли потрібно, йдуть у бомбосховища. По можливості допомагають, роблять все, що можуть. Організовуються, намагаються передавати їжу. У ситуації, в якій сьогодні все в Україні. Хочу передати слова подяки всім солдатам, людям, які сьогодні захищають країну. Ви — мої герої. Велика подяка».

Також Шевченко запевнив, що робить усе можливе, щоб будь-яка реальна підтримка з інших країн йшла до України. Зокрема, відеозвернення українця, який, за його словами, постійно на зв'язку з послами Італії та Великої Британії, з'явилося на табло стадіону «Сан-Сіро» перед півфінальним матчем Кубка Італії «Мілан» — «Інтер».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Ярмоленко затаврував ганьбою футболістів збірної Росії за мовчання.

Фото Instagram

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