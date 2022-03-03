Генеральний директор донецького «Шахтаря» Сергій Палкін повідомив про загибель співробітника клубу, якого вбив уламок російського снаряда.

«Вчора загинув наш співробітник. Дитячий тренер. Його вбив уламок російського снаряда, — написав Сергій Палкін на своїй сторінці у фейсбуці. — Росія вбиває українців. Зупиніть це божевілля! Не мовчіть, говоріть! Інакше це буде ваша особиста поразка. Поразка, яку пам'ятатимуть усі наступні покоління.

Поразка, яку неможливо буде викреслити зі світової історії. І кожен з вас нестиме провину та відповідальність за скоєні злочини.

PS: Подивіться, що російські військові роблять із нашими містами".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під Києвом українського футболіста та його маму вбила ворожа бомба.

Фото ФК «Шахтар»

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