Нашого дитячого тренера вбив уламок ворожого снаряда, — гендиректор «Шахтаря» Сергій Палкін
Генеральний директор донецького «Шахтаря» Сергій Палкін повідомив про загибель співробітника клубу, якого вбив уламок російського снаряда.
«Вчора загинув наш співробітник. Дитячий тренер. Його вбив уламок російського снаряда, — написав Сергій Палкін на своїй сторінці у фейсбуці. — Росія вбиває українців. Зупиніть це божевілля! Не мовчіть, говоріть! Інакше це буде ваша особиста поразка. Поразка, яку пам'ятатимуть усі наступні покоління.
Поразка, яку неможливо буде викреслити зі світової історії. І кожен з вас нестиме провину та відповідальність за скоєні злочини.
PS: Подивіться, що російські військові роблять із нашими містами".
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під Києвом українського футболіста та його маму вбила ворожа бомба.
Фото ФК «Шахтар»285
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