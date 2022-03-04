Світоліна здобула чергову перемогу в Монтерреї та ще заробила грошей для української армії

Найсильніша тенісистка нашої країни Еліна Світоліна (15-а в рейтингу WTA), яка обіграла раніше «нейтральну» росіянку Анастасію Потапову, відсвяткувала черговий успіх на турнірі WTA у Монтерреї (Мексика) із призовим фондом 279,4 тисячі доларів.

У важкому трисетовому протистоянні, яке тривало майже дві з половиною години, 27-річна одеситка здолала Вікторію Томову (103-я) з Болгарії — 7:6 (3), 3:6, 6:2 і пробилася до чвертьфіналу турніру.

Вихід до третього раунду змагань у Мексиці приніс тенісистці, яка прийняла рішення перераховувати всі призові на потреби української армії, 5800 доларів. Путівку до півфіналу Еліна оскаржить у поєдинку з 20-річною 44-ю ракеткою світу Марією Камілою Осоріо Соррано з Колумбії.

Тим часом ще одна українська тенісистка Даяна Ястремська (140-а) вийшла до чвертьфіналу турніру у французькому Ліоні із призовим фондом 239,4 тисяч доларів. У матчі 1/8 фіналу 22-річна одеситка здолала іспанку Крістіну Букшу (139-а) — 6:2, 6:3. За вихід у фінал Даяна побореться з п'ятою «сіяною» італійкою Жасмін Паоліні (48-а).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна після вторгнення агресора відмовилася грати проти суперниць Росії та Білорусі.

Фото Jimmie48

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