29.19 / 30.89 32.53 / 34.47
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Світоліна здобула чергову перемогу в Монтерреї та ще заробила грошей для української армії

9:22 4 березня 2022
Еліна Світоліна

Найсильніша тенісистка нашої країни Еліна Світоліна (15-а в рейтингу WTA), яка обіграла раніше «нейтральну» росіянку Анастасію Потапову, відсвяткувала черговий успіх на турнірі WTA у Монтерреї (Мексика) із призовим фондом 279,4 тисячі доларів.

У важкому трисетовому протистоянні, яке тривало майже дві з половиною години, 27-річна одеситка здолала Вікторію Томову (103-я) з Болгарії — 7:6 (3), 3:6, 6:2 і пробилася до чвертьфіналу турніру.

Вихід до третього раунду змагань у Мексиці приніс тенісистці, яка прийняла рішення перераховувати всі призові на потреби української армії, 5800 доларів. Путівку до півфіналу Еліна оскаржить у поєдинку з 20-річною 44-ю ракеткою світу Марією Камілою Осоріо Соррано з Колумбії.

Тим часом ще одна українська тенісистка Даяна Ястремська (140-а) вийшла до чвертьфіналу турніру у французькому Ліоні із призовим фондом 239,4 тисяч доларів. У матчі 1/8 фіналу 22-річна одеситка здолала іспанку Крістіну Букшу (139-а) — 6:2, 6:3. За вихід у фінал Даяна побореться з п'ятою «сіяною» італійкою Жасмін Паоліні (48-а).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна після вторгнення агресора відмовилася грати проти суперниць Росії та Білорусі.

Фото Jimmie48

219

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

водоканал

Столиця може залишитися без води: «Київводоканал» звернувся до киян

Ворожі танки

Намагаються пробитися у три області: у МВС назвали головні напрямки ударів військ російських нацистів

25 бригада

У Дніпрі таких не люблять: рашисти намагалися прорватися на Дніпропетровщину, але на їхньому шляху встав український десант

В України з'явилася надія на авіацію: Польща має намір передати ЗСУ свої літаки в обмін на американські

В України з’явилася надія на авіацію: Польща має намір передати ЗСУ свої літаки в обмін на американські

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.