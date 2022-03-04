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Спорт

Уболівальники плакали: Миколенко вивів «Евертон» на переможний матч під пісню Джона Леннона (відео)

11:47 4 березня 2022
Миколенко з прапором

Англійський «Евертон» зворушливо підтримав свого новачка Віталія Миколенка та весь український народ перед матчем 1/8 фіналу Кубка країни, в якому підопічні Френка Лемпарда перемогли «Борхем Вуд» — 2:0.

22-річному футболісту, який відіграв 59 хвилин, довірили капітанську пов'язку, а гравці обох команд вийшли на поле під пісню Джона Леннона Imagine з прапорами України на плечах. При цьому учасники поєдинку розтягнули в центральному колі плакат із рядком із композиції: Imagine all the people sharing all the world («Уяви, що всі люди рівні по всьому світу»), а гравці «Борхем Вуд» подарували футболісту збірної України. Багато вболівальників на трибунах не соромилися сліз.

До речі, раніше Віталій Миколенко звернувся з гнівним посланням до футболіста збірної Росії Артема Дзюби. Слів 22-річний черкасець особливо не підбирав.

«Поки ти, суко, мовчиш, Артеме Дзюбе, і твої обідрані футболістики, вбивають мирних людей в Україні, — написав футболіст нашої збірної. — Вас закриють у вашій з****е на все ваше життя і, головне, життя ваших дітей. І я цьому щиро радий. Вам ніколи не буде прощення, півні».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українські футболісти-легіонери створили фонд допомоги нашій армії.

Фото ФК «Евертон»

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