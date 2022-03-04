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Спорт

«Що ж ви, су*и, творите»: олімпійська чемпіонка Валя Семеренко назвала рідну Сумщину територією пекла

19:21 4 березня 2022
Валя Семеренко

Олімпійська чемпіонка Сочі-2014 та учасниця Ігор-2022 у Пекіні знаменита українська біатлоністка Валя Семеренко, яка втратила разом із сестрою Вітою восени минулого року маму, з болем розповіла про наслідки варварського вторгнення Росії до її рідної Сумської області.

«У Сумській області немає опалення та електроенергії, також російські війська бомблять Суми, — написала чемпіонка світу Валя Семеренко в Instagram. — Зараз триває бомбардування міста Суми. В принципі, вся Сумська область зараз — це територія пекла, яку бомбардують російські війська. Що ж ви, су*и, творите, обстрілюєте мирних жителів».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українські біатлоністки Валя та Віта Семеренко відзначені державними нагородами.

Фото biathlon.com.ua

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