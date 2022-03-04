Футболіст італійської «Аталанти» та збірної України Руслан Малиновський висловив свою думку, чому тренер пітерського «Зеніту», а заразом рекордсмен збірної України за кількістю матчів (144) Анатолій Тимощук боягузливо мовчить про вторгнення Росії до нашої країни.

«Правильно, що хлопці — Воронін, Ордець та Ракицький — залишили російські клуби, — заявив Руслан Малиновський в ефірі «Денісов TIME». — Ось я, наприклад, останніми роками закохався в Одесу. Часто там бував. Воронін вчинив як справжній одесит. Він патріот своєї країни та свого рідного міста. Скільки він дав збірній України!

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Чому мовчить Тимощук? Не знаю, це в нього треба спитати. Важко це коментувати, але мені це дивно. Я не можу пояснити його позицію в ситуації, але вважаю, що це неправильно. Я не знаю, як Тимощук з цим житиме. Але те, що він уже не є легендою українського футболу — 100 відсотків. За ці дні про його заслуги перед країною вже забули".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Руслан Малиновський разом із футболістами-легіонерами перерахували великі суми на підтримку української армії.

Фото uaf.ua, ФК «Зеніт»

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