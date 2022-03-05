Хр*н ти моржовий і боягуз, — дружина Усика жорстко пройшлася по Повєткіну

Дружина українського чемпіона світу Олександра Усика Катерина, яка назвала земляків-кримчан за боягузливе мовчання сцикунами, висловила свою зневагу колишньому регулярному чемпіонові світу в надважкій вазі Олександру Повєткіну.

Дружина боксера, який поповнив ряди тероборони, нагадала, що до війни росіянин називав українців «братським серцем», а тепер в страху засунув язик в одне місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик після вторгнення російських військ повернувся до України.

Фото Instagram

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