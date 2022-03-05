Українці Вовчинський, Лук'яненко та Шишкова здобули золоті нагороди зимових Паралімпійських ігор у Пекіні

У перший день змагання Паралімпіади-2022, яку напередодні урочисто відкрили в Пекіні, українські спортсмени вибороли сім медалей у біатлоні (три «золота», три «срібла» та одна «бронза»), очоливши загальнокомандний залік Ігор.

На найвищий щабель п'єдесталу пошани піднялися у різних дисциплінах Григорій Вовчинський (на фото) з Вінниці, а також харків'яни Оксана Шишкова та Віталій Лук'яненко, який став п'ятикратним (!) паралімпійським чемпіоном.

«Срібло» Україні принесли Олександр Казик із Вінниці, Тарас Радь із Тернополя та харків'янка Людмила Ляшенко, а «бронзу» — Дмитро Суярко із Чернігова.

За підсумками першого дня змагань Україна (3−3-1) очолила загальнокомандний залік Паралімпіади-2022 (за кількістю «золота»), випереджаючи суперників із Китаю (2−3-3) та Канади (1−1-1).

До речі, після прибуття до Піднебесної, наша паралімпійська збірна у повному складі виступила проти вторгнення Росії та війни в Україні.

Нагадаємо, що на Паралімпіаді-2022, яка триватиме до 13 березня, розігрують 78 комплектів медалей у шести видах спорту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірні країн-агресорів — Росії та Білорусі — усунули від участі у Паралімпіаді-2022.

Фото Twitter paralympic.org.ua

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