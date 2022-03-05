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Спорт

Дворазовий олімпійський чемпіон, який бився з Ломаченком, майже повністю втратив зір

14:05 5 березня 2022
Гільєрмо Рігондо

Дворазовий олімпійський чемпіон та дворазовий чемпіон світу з боксу кубинець Гільєрмо Рігондо майже повністю втратив зір після нещасного випадку на кухні, повідомляє газета El Nuevo Gerald.

За словами його менеджера Алекса Борнота, Рігондо, який живе у США, готував у своєму будинку в Майамі, коли вміст скороварки вибухнув прямо йому в обличчя. Повідомляється, що у 41-річного боксера, зокрема, обпалені обидва ока і він втратив 80 відсотків зору.

Щоправда, Борнот вірить, що після термінових операцій Рігондо відновлять зір. «Ми сподіваємося, що Гільєрмо видужає», — заявив менеджер.

Нагадаємо, що титулований Рігондо був однією з легенд аматорського боксу, вигравши 374 бою при 12 поразках. На професійному рингу колишній чемпіон світу за версіями WBA, WBO та The Ring переміг у 20 поєдинках і тричі поступився. Зокрема, у 2017 році кубинець у шостому раунді програв бій за чемпіонський титул українцю Василю Ломаченку.

Свій останній поєдинок Гільєрмо Рігондо провів нещодавно, програвши 26 лютого в Дубаї бій за вакантний титул чемпіона світу філіппінцю Вінстенту Астролабіо.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіона з боксу засудили до страти в Ірані.

Фото АР

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