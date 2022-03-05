29.25 / 30.59 32.58 / 34.13
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Збірна України виграла матч Кубка Девіса та передала «полум'яний привіт» агресору

18:28 5 березня 2022
тенісист

Чоловіча збірна України з тенісу виграла в Анталії матч Кубка Девіса у суперників із Барбадосу та зберегла прописку у Першій світовій групі. Нагадаємо, що зустріч мала відбутися в нашій країні, але через війну була перенесена до Туреччини.

Напередодні в одиночних поєдинках Олексій Крутих переміг Даріана Кінга (6:2, 6:1), а Ілля Марченко виявився сильнішим за Меттью Фостера-Іствіка (6:3, 6:1). Вирішальне очко «жовто-синім» Крутих та Марченко принесли у парній зустрічі, дотиснувши Кінга та Фостера-Іствіка (6:4, 7:5).

Відзначилися наші хлопці і поза кортом, передавши рашистським окупантам «полум'яний привіт».

«Те, що відбувається, важко передати словами, — заявив Ілля Марченко. — Просто неймовірно, що в наш час це можливо. Одна країна вторглася в іншу, щоб захистити там якісь свої інтереси. А найжахливіше, що це все ще підтримує безліч росіян. Мені довелося тікати від війни у 2014 році та залишити свій будинок, у якому я не був до сьогодні. Але те, що відбувається зараз, вийшло на зовсім інший рівень. Росіяни не прикидаються місцевими цього разу».

Нагадаємо, що багаторічний лідер збірної України Сергій Стаховський після нападу Росії записався до тероборони та взяв до рук зброю.

«Ніколи в житті не очікував, що у Києві мені доведеться носити бронежилет. Це катастрофа, як Росія вторглася до України. Бомбардування міст… вбивство безневинних людей… Світ, ми повинні об'єднатися, щоб це зупинити… відправити путіна в місце, на яке він заслужив… ТЮРЕМНИЙ ПІДВАЛ», — написав тенісист.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна вирішила перераховувати призові на потреби української армії.

Фото btu.org.ua

359

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії

Війна не зможе завадити: стало відомо, до якого числа українці отримають пенсії

У Путіна хочуть Бойка у прем&#39;єри, Зеленський відмовив,&nbsp;— Грозєв

У Путіна хочуть Бойка у прем'єри, Зеленський відмовив, — Грозєв

водоканал

Столиця може залишитися без води: «Київводоканал» звернувся до киян

Звалився на ринг разом із рефері: відео брутального нокауту у боксерському поєдинку у США

Звалився на ринг разом із рефері: відео брутального нокауту у боксерському поєдинку у США

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.