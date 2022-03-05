Збірна України виграла матч Кубка Девіса та передала «полум'яний привіт» агресору

Чоловіча збірна України з тенісу виграла в Анталії матч Кубка Девіса у суперників із Барбадосу та зберегла прописку у Першій світовій групі. Нагадаємо, що зустріч мала відбутися в нашій країні, але через війну була перенесена до Туреччини.

Напередодні в одиночних поєдинках Олексій Крутих переміг Даріана Кінга (6:2, 6:1), а Ілля Марченко виявився сильнішим за Меттью Фостера-Іствіка (6:3, 6:1). Вирішальне очко «жовто-синім» Крутих та Марченко принесли у парній зустрічі, дотиснувши Кінга та Фостера-Іствіка (6:4, 7:5).

Відзначилися наші хлопці і поза кортом, передавши рашистським окупантам «полум'яний привіт».

«Те, що відбувається, важко передати словами, — заявив Ілля Марченко. — Просто неймовірно, що в наш час це можливо. Одна країна вторглася в іншу, щоб захистити там якісь свої інтереси. А найжахливіше, що це все ще підтримує безліч росіян. Мені довелося тікати від війни у 2014 році та залишити свій будинок, у якому я не був до сьогодні. Але те, що відбувається зараз, вийшло на зовсім інший рівень. Росіяни не прикидаються місцевими цього разу».

Нагадаємо, що багаторічний лідер збірної України Сергій Стаховський після нападу Росії записався до тероборони та взяв до рук зброю.

«Ніколи в житті не очікував, що у Києві мені доведеться носити бронежилет. Це катастрофа, як Росія вторглася до України. Бомбардування міст… вбивство безневинних людей… Світ, ми повинні об'єднатися, щоб це зупинити… відправити путіна в місце, на яке він заслужив… ТЮРЕМНИЙ ПІДВАЛ», — написав тенісист.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна вирішила перераховувати призові на потреби української армії.

Фото btu.org.ua

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