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Спорт

Гольовий пас Сікана на 95-й хвилині приніс «Ганзі» перемогу у гостьовому матчі чемпіонату Німеччини (відео)

9:42 6 березня 2022
Данило Сикан

Нападник збірної України Данило Сікан, який раніше забив свій перший гол за німецьку «Ганзу», відзначився результативною дією в матчі другої бундесліги на полі колишнього клубу Євгена Коноплянки «Шальке».

Вийшовши на заміну на 68-й хвилині, наш футболіст на 95-й віддав гольовий пас на Нільса Фреліга, удар якого приніс «Ганзі» перемогу у дикій «перестрілці» — 4:3.

Зазначимо, що успіх у Гельзенкірхені дозволив «Ганзі» залишити зону вильоту та піднятися у турнірній таблиці на 14-те місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Данило Сікан перейшов із «Шахтаря» до «Ганзи» на правах оренди.

Фото ФК «Ганза»

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