Толіку не до України: Тимощук відмовляється платити аліменти через санкції проти Росії

Рекордсмен збірної України за кількістю матчів, а нині тренер пітерського «Зеніту» Анатолій Тимощук, який, на думку Руслана Малиновського, — не легенда вітчизняного футболу, відмовляється платити аліменти своїй колишній дружині Надії Навроцькій. Аргумент уродженця Луцька просто вбивчий — санкції Заходу через напад Росії на Україну. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив російський журналіст із проукраїнською позицією Олексій Андронов.

«Шановні колеги, як запобіжний захід повідомляємо, що через санкції проти РФ, що стосуються платіжних операцій, наш клієнт, ймовірно, не зможе платити аліменти, поки діють ці санкції», — йдеться в офіційному листі адвоката Тимощука німецькій стороні.

«Дякую, Господи, я бачив уже все…» — емоційно відреагував Андронов.

Нагадаємо, що у шлюбі з першою дружиною у Анатолія Тимощука, який заробив за кар'єру мільйони доларів, у 2010 році народилися дочки Ноа та Міа, які разом із матір'ю живуть у Німеччині. Після переїзду до Росії екс-футболіст «Шахтаря», «Зеніту» та «Баварії» одружився з PR-художницею Анастасією Клімовою, яка народила Анатолію ще двох дітей.

До речі, відсутність будь-якої реакції Тимощука на варварське вторгнення російської армії на його рідну землю (крім відключення коментарів у соцмережі) розлютило колишнього партнера Тимощука зі збірної України Олександра Алієва.

«Тимощуку, а куди ти зник? Що, язик у жопу засунув або в когось у жопі він стирчить? Патріот ти наш український. Виявляється, ти прапорці на щоках малював, щоби попонтовуватися. Ордець, а ти де? Як там «Динамо» Москва? Патріоти ви хорові.

Рак (Ярослав Ракицький. — Авт.) та Ворона (Андрій Воронін. — Авт.), я знав вас мужиками і ви залишилися мужиками. Я знаю, що ви патріоти цієї країни, і я впевнений, що все буде гаразд", — заявив Алієв.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, за словами Надії Навроцької, Анатолій Тимощук контрабандою вивіз до Росії дорогу сімейну колекцію ікон.

Фото із соцмереж

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