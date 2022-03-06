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Спорт

Звалився на ринг разом із рефері: відео брутального нокауту у боксерському поєдинку у США

13:14 6 березня 2022
Звалився на ринг разом із рефері: відео брутального нокауту у боксерському поєдинку у США

У ніч на неділю, 6 березня, на Pechanga Arena в Сан-Дієго (США) відбувся вечір професійного боксу, у другій головній події карда якого в рингу зарубалися напівлегковики (до 57,2 кг) — мексиканець Маурісіо Лара (24 перемоги, 17 з них — нокаутом, 2 поразки, 1 нічия) та американець Еміліо Санчес (19 перемог, 12 з них — нокаутом, 2 поразки).

На правах лідера мексиканець вже в першому раунді впустив суперника на підлогу рингу, але той зміг продовжити бій.

Не припинилося «бомбардування» і в другій трихвилинці, але Санчес терпів. Ба більше, в третьому раунді він скористався тим, що Лара видихнувся, і кілька разів перевірив на міцність корпус мексиканця. Тільки ось Лара відновився і зумів розтрощити Санчеса серією потужних ударів, після останнього з яких американець звалився на канвас разом з рефері (одночасно з гонгом). Блискучий нокаут!

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український гігант Дмитро Безус, який готував Усика до бою з Джошуа, ефектно нокаутував суперника.

Фото Twitter DAZN

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Звалився на ринг разом із рефері: відео брутального нокауту у боксерському поєдинку у США

Звалився на ринг разом із рефері: відео брутального нокауту у боксерському поєдинку у США

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