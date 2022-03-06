Українка Мороз на прізвисько Залізна Леді «задушила» ненависну суперницю у бою UFC 272 (відео)

Єдина представниця України в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC) 30-річна Марина Мороз (6 перемог, 3 поразки) нарешті повернулася до октагону після дворічної паузи. У ніч проти неділі, 6 березня, на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (США) у рамках турніру UFC 272 уродженка Вільногірська Дніпропетровської області перемогла свою колишню подругу Марію Агапову (2 перемоги, 2 поразки) з Казахстану.

Українка активно провела поєдинок та достроково змусила капітулювати опонентку після задушливого прийому у другому раунді.

Зазначимо, що протистояння суперниць мало особливий підтекст, адже раніше Залізна Леді (прізвисько Мороз) стверджувала, що її колишня подруга Агапова зловживала наркотиками, розбивала машини, мала проблеми з законом та грошима. А ще вона конфліктувала з бійцями American Top Team та загрожувала вагітній дружині одного з бійців.

Додамо, що українка після третьої поспіль (і першої за сім років дострокової!) перемоги здобула від організаторів додатковий бонус у розмірі 50 тисяч доларів за виступ вечора.

«Якщо ви знаєте, у моїй країні зараз війна, — заявила після перемоги Марина Мороз. — Моя сім'я знаходиться в Україні. У мене був важкий тиждень, я хвилююся, плачу, бо моя сім'я у такій ситуації. Дякую всім, хто підтримував мене. Я хочу плакати, бо у моїй країні війна. Щиро Дякую. Слава Україні. Героям слава.

Я рада повернутися до октагону. У мене були проблеми з документами, я отримала травму, застрягла в Україні через коронавірус. То були важкі роки, але я повернулася. Я щаслива і готова знову боротися. Спасибі всім".

Нагадаємо, що у своєму останньому бою Мороз перемогла роздільним рішенням суддів бразилійку Майру Буено Сілву, після чого чотири (!) рази знімалася з уже затверджених поєдинків. І ось нарешті повернення українки відбулося.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Марина Мороз порадувала шанувальників мінітанцем у сексуальному бікіні.

Фото Twitter UFC

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