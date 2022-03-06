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Спорт

Український чемпіон Bellator на прізвисько Динамо взяв у руки зброю та став на захист рідної землі

19:29 6 березня 2022
Ярослав Амосов Динамо

Непереможний чемпіон промоції Bellator Ярослав Амосов, який переміг у бою за титул бразильця Дугласа Ліму, поповнив когорту українських спортсменів, які стали зі зброєю в руках на захист рідної землі від російських загарбників.

28-річний боєць змішаних єдиноборств, що народився в Ірпені, який нещадно знищують рашисти, вступив до лав територіальної оборони та взяв до рук зброю. У Мережі вже з'явився знімок Амосова в обмундируванні, на якому також присутній його колега та співвітчизник Максим Левченко.

«Напевно, багато хто подумав, що я втік, ховаюся чи ще щось у цьому дусі, — написав Ярослав Амосов у Instagram. — Але це не так. Я забирав свою сім'ю в безпечну зону. Зараз я повернувся і допомагатиму захищати країну — як зможу, чим зможу.

Я люблю цю країну, нашу рідну. До нашого будинку прийшла Росія і влаштувала тут війну. Гинуть багато невинних людей — жінки, діти. Нам доводиться боронити країну. І в нас виходить, друзі. І в нас це вдасться, бо за нами правда.

Хочу звернутися до тих, хто на мене підписаний із Росії. Що вам показують по телевізору — можете не дивитись, це неправда. Я б на вашому місці ваші новини навіть не дивився б. У нас триває справжня війна".

Зазначимо, що Ярослав Амосов на прізвисько Динамо — чотириразовий чемпіон світу з бойового самбо, триразовий чемпіон Європи з бойового самбо та чемпіон світу з MMA версії GEFC серед професіоналів. Починаючи з 2012 року, він на професійному рівні виступає в ММА, здобувши у 26 боях у змішаних єдиноборствах 26 перемог (9 — нокаутом, 10 — здаванням суперника та 7 — рішенням суддів).

Нагадаємо, що низки тероборони поповнили багато українських спортсменів — зокрема, боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик, тенісист Сергій Стаховський, тренери та футболісти Юрій Вернидуб, Олександр Алієв, Михайло Кополовець, Віталій Мандзюк та багато інших.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українського футболіста та його матір убив російський снаряд.

Фото Instagram

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