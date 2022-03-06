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Спорт

Українка Ястремська не змогла здобути чемпіонський титул на турнірі WTA у Ліоні (відео)

18:39 6 березня 2022
Ястремська

У неділю, 6 березня, у французькому Ліоні фінішував тенісний турнір WTA 250 із призовим фондом 193,1 тисячі євро. У вирішальному поєдинку змагань на корті зійшлися 21-річна українка Даяна Ястремська (140-та у світовому рейтингу), виправдана у допінговій справі, та 33-річна китаянка Чжан Шуай (64-а), рахунок у протистоянні яких був нічийним 1:1 (Даяна перемогла в 2018-му у Гонконгу — 7:5,6:4, а спортсменка з Піднебесної — в 2019-му на Вімблдоні — 6:4, 1:6, 6:2).

Цього разу одеситка до останнього боролася у фіналі, але все ж таки поступилася опонентці у трьох сетах — 6:3, 3:6, 4:6. На змаганнях у Франції Даяна заробила 180 рейтингових очок і 14545 євро призових «брудними».

На жаль, Ястремська не змогла виграти четвертий у кар'єрі турнір WTA, хоча значно покращить свою позицію у світовому рейтингу. Раніше українка ставала чемпіонкою Гонеонгу-2018, Хуахіна-2019, а ще один трофей виборола 2020-го.

 

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Даяна Ястремська здивувала уболівальників новою піснею.

Фото Jimmie48

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