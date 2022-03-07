«Молюся й плачу»: Безус став героєм матчу чемпіонату Бельгії та закликав закрити небо над Україною (відео)

Футболіст збірної України Роман Безус, м'яч-красень якого визнали найкращим голом місяця, приніс «Генту» дуже важливі три очки у матчі чемпіонату Бельгії проти «Зюльте Варегем» (2:1).

Експівзахисник «Динамо» вийшов на заміну на 76-й хвилині та вже у компенсований час (на 94-й) забив вирішальний м'яч, вдало зігравши на добиванні та принісши «буйволам» п'яту поспіль перемогу.

Свій третій у сезоні гол уродженець Кременчука Полтавської області відзначив дуже емоційно.

До речі, після попереднього матчу з Брюгге, який Роман провів у запасі, він прямо на полі закликав НАТО закрити небо над Україною.

«Я ніколи не почувався таким слабким, — написав ще в перші дні війни Роман Безус в інстаграмі. — Завжди я чув: чоловіки не плачуть. Я плачу другий день. Молюся й плачу. Все тремтить усередині мене: моя сім'я та друзі, їхні діти, родичі та знайомі. І я не можу їм допомогти. Я просто плачу і молюся. І телефон із рук не випускаю. Виставляю якісь пости та щось шукаю. Напевно, спокій, але його нема. Сьогодні гімн співали, і він був зі сльозами. Ніколи не давався він мені так важко, спів перебивали сльози.

Пишаюся, що я українець. І героїв наших не забути ніколи. Я вдячний усім, хто допомагає Україні. Хто землю нашу захищає, хто молиться за Україну, хто не байдужий. І бажаю, щоби були спокійними ночі. А я молитимусь, віритиму й плакатиму".

Зазначимо, що «Гент» із 52 очками посідає у турнірній таблиці чемпіонату країни п'яте місце, на три пункти відстаючи від «Андерлехта» та на чотири — від «Антверпена».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гольова передача Данила Сікана принесла «Ганзе» перемогу в поєдинку чемпіонату Німеччини.

Фото ФК «Гент». Hln. be

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